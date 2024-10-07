В Бурятии пьяного водителя жестко наказали рублем

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 59-летнего горожанина. Он обвинялся в пьяном вождении.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, мужчина ночью в гостях у друзей распивал спиртное. Вернувшись домой под утро, он обнаружил, что забыл у товарища телефон. Пьяный горожанин решил срочно забрать гаджет, сел за руль и поехал на квартиру. Однако по пути водителя за непристегнутый ремень остановили сотрудники ГИБДД. В ходе разбирательства инспекторы заметили, что мужчина пьян. Поскольку ранее горожанин уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, в отношении него возбудили уголовное дело.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей и лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.Автомобиль «Тойота Виш», на котором ехал пьяный горожанин, суд конфисковал в доход государства.Фото: pixabay.com