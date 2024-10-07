Происшествия 07.10.2024 в 09:46

В Бурятии рыбак получил срок за патроны

Зачем они ему были нужны, мужчина и сам, наверное, не знал
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии рыбак получил срок за патроны
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Багдарин. Он обвинялся в незаконном хранении боеприпасов.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, разбирая вещи своего покойного родственника, мужчина обнаружил коробку с 18 патронами, которые решил оставить себе. Спустя некоторое время он, собравшись с друзьями на рыбалку, вспомнил про патроны и на всякий случай взял коробку с собой.

Рыбаки попались на глаза полицейским, которые проводили рейд по поиску браконьеров. В ходе досмотра в вещах мужчины стражи порядка обнаружили злополучные патроны. Так он заработал «уголовку».

Суд признал сельчанина виновным и приговорил его к полутора годам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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