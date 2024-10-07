В Бурятии рыбак получил срок за патроны

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Багдарин. Он обвинялся в незаконном хранении боеприпасов.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, разбирая вещи своего покойного родственника, мужчина обнаружил коробку с 18 патронами, которые решил оставить себе. Спустя некоторое время он, собравшись с друзьями на рыбалку, вспомнил про патроны и на всякий случай взял коробку с собой.Рыбаки попались на глаза полицейским, которые проводили рейд по поиску браконьеров. В ходе досмотра в вещах мужчины стражи порядка обнаружили злополучные патроны. Так он заработал «уголовку».Суд признал сельчанина виновным и приговорил его к полутора годам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»