Медведицу в Бурятии заметили у Винной

Вчера, 6 октября, жители Бурятии в очередной раз встретили медведицу. Вместе с медвежатами ее заметили у небольшой речки под названием Винная, протекающей в Баргузинском районе.

- Замечена медведица с двумя медвежатами в районе речки «Винная». Будьте бдительны и осторожны, а при обнаружении медведя в населенном пункте незамедлительно сообщайте в ЕДДС района, - пишут в вайбер-чате «Баргузин-инфо.24/7».

Напомним, что в конце сентября медведей заметили дважды за один день в Кабанском районе. Один раз косолапого повстречали в селе Танхой, а другой – у дач недалеко от города Бабушкин.

Фото: loon.site