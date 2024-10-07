В Улан-Удэ иномарка врезалась в светофор

Воскресным утром, 6 октября, в Улан-Удэ произошло ДТП с тремя пострадавшими местными жителями. Водитель иномарки врезался в светофорный столб.

- 27-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» следовал со стороны ул. Дорожная в направлении ул. Инская. Не справившись с управлением, он совершил наезд на светофорный объект, рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП водитель и два его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в БСМП.

Фото: ГИБДД РБ