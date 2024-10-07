Происшествия 07.10.2024 в 10:25
В Улан-Удэ иномарка врезалась в светофор
Пострадавших участников ДТП увезли в БСМП
Текст: Елена Кокорина
Воскресным утром, 6 октября, в Улан-Удэ произошло ДТП с тремя пострадавшими местными жителями. Водитель иномарки врезался в светофорный столб.
- 27-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» следовал со стороны ул. Дорожная в направлении ул. Инская. Не справившись с управлением, он совершил наезд на светофорный объект, рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП водитель и два его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в БСМП.
Фото: ГИБДД РБ
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