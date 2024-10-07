Происшествия 07.10.2024 в 10:38

Пожилой житель Бурятии инвестировал 5 млн рублей в «крипту», нефть и золото

В итоге пенсионер лишился всех сбережений и остался с кучей долгов
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Текст: Андрей Константинов
Пожилой житель Бурятии инвестировал 5 млн рублей в «крипту», нефть и золото
Жители Бурятии не перестают попадаться на уловки лже-брокеров. Очередную внушительную сумму — свыше 5 миллионов рублей - потерял 74-летний житель Северобайкальска.

Как рассказали в МВД Бурятии, в середине сентября мужчине поступил звонок в мессенджере. Незнакомец представился специалистом инвестиционной компании и предложил пенсионеру стать участником инвестпроекта. Для внесения средств он предложил 4 направления: валютный рынок (где можно заработать на разнице курсов валют), товарно-сырьевой (инвестировать в газ, нефть, золото, серебро), фондовый рынок (покупка акций) и криптовалютный рынок (покупка/продажа биткоинов, эфириумов).

Пенсионера заинтересовало два направления — «крипта» и сырье. Мужчина по инструкции аферистов установил приложение видеосвязи, через которое с ним работали злоумышленники, а затем еще одно — для непосредственной работы, где создал «инвестиционный кабинет».

Последовали «пробные торги», начавшиеся с суммы в 10 тысяч рублей. Доход в «личном кабинете» рос с каждым днем, как и сумма дальнейших вложений. Пытаясь выручить больше прибыли, житель Северобайкальска вложил еще 50 тысяч рублей, а затем, после убеждений интернет-преступника, - еще 2,5 миллиона рублей.

Когда с предложением внести крупную сумму лже-брокер позвонил в очередной раз, потерпевший ответил, что такой возможности у него нет. Однако мошенник посоветовал оформить кредит. В банке горожанин занял 2 миллиона рублей и также вложил их в свой «инвестпроект».

В конце сентября мужчина с удивлением узнал, что его сделку заблокировали по причине «внушительной суммы денег на инвестиционном счете — 60 тысяч долларов». Средства он решил вывести, но это оказалось возможным только при оплате страховки в сумме 1,3 млн рублей - так ему объяснили аферисты.

Тогда пенсионер направил по указанным реквизитам всё, что оставалось на его банковском счете — 450 тысяч рублей. С остальной недостающей суммой ему обещал помочь псевдо-консультант, однако зачисления не произошло. Специалист объяснил: внести деньги со стороннего счета на инвестиционный невозможно, эту проблему потерпевшему необходимо будет решать самостоятельно. При этом он рекомендовал поторопиться с вложениями, иначе вырастут проценты за пользование счётом.

Только тогда мужчина понял, что имеет дело с мошенниками, и обратился в полицию. Общая сумма причиненного ему ущерба составила более 5 миллионов рублей.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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