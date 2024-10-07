Происшествия 07.10.2024 в 10:38

В районе Бурятии задержали наркоторговца

У него изъяли марихуану массой 150 грамм
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
В районе Бурятии задержали наркоторговца

В Гусиноозерске сотрудники Росгвардии пресекли факт незаконного оборота наркотических средств. 26-летний горожанин ранее неоднократно привлекался за незаконный оборот наркотических средств.

Ночью на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на мужчину, перебегавшего дорогу. Прохожий привлек внимание правоохранителей тем, что был одет не по погоде легко – в одной кофте и с явными признаками алкогольного опьянения. Когда росгвардейцы остановили мужчину, он отбросил свой рюкзак в сторону, чем усилил подозрения в свой адрес. При осмотре в рюкзаке были обнаружены целлофановый пакет с растительной массой и металлическая миска. Кроме того, при установлении личности выяснилось, что 26-летний горожанин ранее неоднократно привлекался за незаконный оборот наркотических средств. Задержанный был доставлен в отдел полиции, где сознался, что запрещенное растение собрал, чтобы изготовить наркотическое средство для личного употребления. Результаты экспертизы показали, что растительная масса является наркотическим веществом марихуаной, массой 150 граммов.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Республике Бурятия

Теги
наркотики задержание

Все новости

Между селами в Бурятии перевернулся пьяный водитель УАЗика
07.10.2024 в 10:40
Пожилой житель Бурятии инвестировал 5 млн рублей в «крипту», нефть и золото
07.10.2024 в 10:38
В районе Бурятии задержали наркоторговца
07.10.2024 в 10:38
В Улан-Удэ иномарка врезалась в светофор
07.10.2024 в 10:25
В Улан-Удэ пьяная автоледи устроила крупное ДТП
07.10.2024 в 10:24
Реабилитационный центр в Улан-Удэ проводит бесплатные курсы по иппотерапии для детей с ОВЗ
07.10.2024 в 10:18
В Улан-Удэ бетонный завод мешал горожанам жить
07.10.2024 в 10:13
Медведицу в Бурятии заметили у Винной
07.10.2024 в 09:59
В Бурятии рыбак получил срок за патроны
07.10.2024 в 09:46
Аюр Аюрзанайн: Смысл семьи в том, чтобы продолжить свой род
07.10.2024 в 09:36
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

Читайте также
Между селами в Бурятии перевернулся пьяный водитель УАЗика
Ночью он направился в соседнее село
07.10.2024 в 10:40
Пожилой житель Бурятии инвестировал 5 млн рублей в «крипту», нефть и золото
В итоге пенсионер лишился всех сбережений и остался с кучей долгов
07.10.2024 в 10:38
В Улан-Удэ иномарка врезалась в светофор
Пострадавших участников ДТП увезли в БСМП
07.10.2024 в 10:25
В Улан-Удэ пьяная автоледи устроила крупное ДТП
В аварии она получила травмы
07.10.2024 в 10:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru