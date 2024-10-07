В районе Бурятии задержали наркоторговца

В Гусиноозерске сотрудники Росгвардии пресекли факт незаконного оборота наркотических средств. 26-летний горожанин ранее неоднократно привлекался за незаконный оборот наркотических средств.

Ночью на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на мужчину, перебегавшего дорогу. Прохожий привлек внимание правоохранителей тем, что был одет не по погоде легко – в одной кофте и с явными признаками алкогольного опьянения. Когда росгвардейцы остановили мужчину, он отбросил свой рюкзак в сторону, чем усилил подозрения в свой адрес. При осмотре в рюкзаке были обнаружены целлофановый пакет с растительной массой и металлическая миска. Кроме того, при установлении личности выяснилось, что 26-летний горожанин ранее неоднократно привлекался за незаконный оборот наркотических средств. Задержанный был доставлен в отдел полиции, где сознался, что запрещенное растение собрал, чтобы изготовить наркотическое средство для личного употребления. Результаты экспертизы показали, что растительная масса является наркотическим веществом марихуаной, массой 150 граммов.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Республике Бурятия