Происшествия 07.10.2024 в 10:40
Между селами в Бурятии перевернулся пьяный водитель УАЗика
Ночью он направился в соседнее село
Текст: Елена Кокорина
В субботу ночью, 5 октября, в Тарбагатайском районе Бурятии 28-летний водитель автомобиля «УАЗ» попал в аварию. Водитель не имел прав и к тому же был пьян.
- Не имеющий права управления ТС, мужчина в состоянии алкогольного опьянения поехал в село Николаевский из с. Тарбагатай. В двух километрах от села Барыкино-Ключи он не справился с управлением и совершил опрокидывание, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП сам водитель и 29-летний пассажир с травмами были доставлены в медицинское учреждение.
Фото: ГИБДД РБ
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