Между селами в Бурятии перевернулся пьяный водитель УАЗика

В субботу ночью, 5 октября, в Тарбагатайском районе Бурятии 28-летний водитель автомобиля «УАЗ» попал в аварию. Водитель не имел прав и к тому же был пьян.

- Не имеющий права управления ТС, мужчина в состоянии алкогольного опьянения поехал в село Николаевский из с. Тарбагатай. В двух километрах от села Барыкино-Ключи он не справился с управлением и совершил опрокидывание, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП сам водитель и 29-летний пассажир с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Фото: ГИБДД РБ