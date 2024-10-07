Происшествия 07.10.2024 в 14:06

«Бабушка пыталась их спасти, сама чуть не погибла»

В Новосибирской области дядя и племянник утонули на рыбалке
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Текст: КП-Новосибирск
«Бабушка пыталась их спасти, сама чуть не погибла»
В Новосибирской области дядя с 14-летним племянником утонули на рыбалке. Трагедия произошла 5 октября в селе Отрадненское Куйбышевского района.

- Они с семьей отдыхали на берегу озера Малая Ухта. Там была мама мальчика, сам школьник, его бабушка, ее племянница и дядя. Он с мальчишкой поплыл на лодке порыбачить. Видимо, она какая-то неустойчивая была и перевернулась, - рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Бабушка мальчика увидела, как они тонут, и кинулась в воду спасать родственников. Другие начали вызывать спасателей.

- В озере вода уже холодная. Женщина чуть не погибла. Спасателям удалось ее достать из воды, отвезли в больницу. Женщину еле откачали. Она лежала в реанимации. Дядю и племянника спасти не удалось, - говорят сельчане.

Спасателям удалось достать тела погибших.

- Из озера достали тело 37-летнего мужчины и 14-летнего подростка. Информация передана сотрудникам полиции для установления всех обстоятельств гибели, - рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сегодня 7 октября пройдет прощание со школьником. Его дядю будут хоронить 8 числа.

Фото: КП-Новосибирск
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