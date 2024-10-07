На границе Бурятии пресекли многомиллионную контрабанду

Бурятские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Корею железы кабарги на 25 млн рублей. Всего было изъято 259 единиц дериватов весом более 8 кг.

- Таможенники установили, что компания при подаче деклараций использовала незаконно полученные экспортные сертификаты СИТЕС. Для этого она предоставляла в Росприроднадзор документы с недостоверными сведениями, где в качестве продавца были указаны охотники, фактически не осуществлявшие добычу кабарги, - комментируют в Бурятской таможне.

Оказалось, что ранее экспортер уже незаконно вывозил за границу 207 желез стоимостью более 12 млн рублей. В обоих случаях дериваты были нелегально добыты на территории Бурятии и Иркутской области.

- За незаконное перемещение через границу стратегически важных ресурсов в крупном размере, в отношении руководителя фирмы было возбуждено два уголовных дела. Дела объединены в одно производство. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Предпринимателю грозит штраф в размере до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет, - добавили в пресс-службе региональной таможни.

Фото: Бурятская таможня