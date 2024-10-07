Происшествия 07.10.2024 в 15:38
В Бурятии психбольной атаковал библиотеку
Мужчину выставили из кафе, и он решил выместить злобу на культурном учреждении
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Нижнеангарска. Он подозревается в умышленного повреждения имущества.
Как рассказали в МВД Бурятии, ночью у пьяного мужчины возник конфликт в кафе, после чего его выставили на улицу. По пути домой в порыве злости он разбил камнем два окна в здании библиотеки. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
«Подозреваемый ранее не судим, состоит на учёте у врача-психиатра. По факту повреждения имущества ведется следствие», - сообщили в МВД.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в МВД Бурятии, ночью у пьяного мужчины возник конфликт в кафе, после чего его выставили на улицу. По пути домой в порыве злости он разбил камнем два окна в здании библиотеки. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
«Подозреваемый ранее не судим, состоит на учёте у врача-психиатра. По факту повреждения имущества ведется следствие», - сообщили в МВД.
Фото: «Номер один»
Тегихулиганство