В Бурятии психбольной атаковал библиотеку

В Бурятии возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Нижнеангарска. Он подозревается в умышленного повреждения имущества.Как рассказали в МВД Бурятии, ночью у пьяного мужчины возник конфликт в кафе, после чего его выставили на улицу. По пути домой в порыве злости он разбил камнем два окна в здании библиотеки. Ущерб составил 30 тысяч рублей.«Подозреваемый ранее не судим, состоит на учёте у врача-психиатра. По факту повреждения имущества ведется следствие», - сообщили в МВД.Фото: «Номер один»