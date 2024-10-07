Происшествия 07.10.2024 в 15:51

В Улан-Удэ мастер по пошиву унтов оказался мошенником

Взяв крупный заказ, мужчина кинул клиента
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мастер по пошиву унтов оказался мошенником
В Улан-Удэ полиция возбудила уголовное дело в отношении мастера по пошиву унтов. Он подозревается в мошенничестве.

Как рассказали в МВД Бурятии, в августе жителю Улан-Удэ на одном из рынков посоветовали мастера по пошиву унтов. Связавшись с ним, 62-летний горожанин заказал ему на пошив 5 пар унтов и, обсудив все условия, привез необходимые для работы материалы и задаток — тысячу рублей. Позднее он забрал готовую обувь и полностью рассчитался с мастером. Оставшись довольным качеством работы, горожанин договорился о пошиве еще четырех пар.

По аналогичной схеме он отдал материалы и предоплату, однако готовую продукцию так и не получил. Мастер перестал выходить на связь и, как оказалось, съехал из арендуемой комнаты. Кинутый клиент оценил нанесенный ему ущерб в 68 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий 45-летний подозреваемый задержан полицейскими. Он признался, что, не выполнив работу до конца, продал недошитые унты другим людям, а вырученные деньги — 30 тысяч рублей — потратил на свои нужды», - сообщили в полиции, отметив, что ранее злоумышленник уже был судим.

Фото: russianstock.ru
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мошенничество

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