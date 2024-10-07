Происшествия 07.10.2024 в 16:31

Приглашенный в гости житель Бурятии оказался жестоким убийцей

Он забил до смерти пожилую супружескую пару
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Текст: Елена Кокорина
Приглашенный в гости житель Бурятии оказался жестоким убийцей

В Закаменском районе Бурятии перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве пожилой супружеской пары. Роковым вечером погибшие сами позвали его в гости.

- Обвиняемый проживал вместе с сожительницей в Закаменске. В ночь на 3 января возле подъезда он встретил пожилого соседа, который пригласил мужчину в гости. На фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошла ссора, в ходе которой мужчина кулаками и твердым предметом нанес потерпевшему множество ударов по голове. Супруга потерпевшего, ставшая очевидцем нападения, попыталась позвонить в полицию. Отняв у потерпевшей телефон, обвиняемый нанес им несколько ударов по голове. От полученных повреждений супруги скончались на месте происшествия, - рассказали в Следкоме республики.

Чтобы ввести следствие в заблуждение, подозреваемый устроил в квартире беспорядок, инсценировав разбойное нападение и похитил из квартиры мобильные телефоны.

- В данное время он заключен под стражу. В ходе проведенного предварительного расследования была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site

 

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