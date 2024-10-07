Бурятию тряхнуло четвертый раз за сутки

Напомним, сегодня в Муйском районе Бурятии зарегистрировали сразу три землетрясения – одно ночью и два в восьмом часу утра. Их магнитуда составляла от 3,9 до 4,2 балла. Эпицентры находились в в 52-87 км юго-западнее поселка Таксимо.





Новое землетрясение зафиксировали сегодня днем сейсмологи в Бурятии. Как сообщил Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН», оно произошло в 15 часов 43 минуты местного времени. Эпицентр находился в 4 км юго-западнее села Хужиры Тункинского района. Магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла.Фото: seis-bykl.ru, «Муя-инфо.24/7»