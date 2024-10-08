В Бурятии выросло число лесных пожаров

В Бурятии за прошедшие сутки возникли два новых лесных пожара - в Кяхтинском и Баунтовском районах. Причиной пожара в Кяхтинском районе стало неосторожное обращение с огнем, а в Баунтовском возгорание возникло из-за сухой грозы.«На утро 8 октября в Бурятии действует семь лесных пожаров в Кяхтинском и Баунтовском районах. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 28 специалистов Авиалесоохраны и лесной охраны, задействовано 6 единиц лесопожарной техники», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Фото: РАЛХ