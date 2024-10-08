Происшествия 08.10.2024 в 09:11

В Бурятии выросло число лесных пожаров

Сейчас в республике действует 7 очагов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии выросло число лесных пожаров
В Бурятии за прошедшие сутки возникли два новых лесных пожара - в Кяхтинском и Баунтовском районах. Причиной пожара в Кяхтинском районе стало неосторожное обращение с огнем, а в Баунтовском возгорание возникло из-за сухой грозы.

«На утро 8 октября в Бурятии действует семь лесных пожаров в Кяхтинском и Баунтовском районах. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 28 специалистов Авиалесоохраны и лесной охраны, задействовано 6 единиц лесопожарной техники», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Фото: РАЛХ
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Лесной пожар

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с 2 по 8 октября

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