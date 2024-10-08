8 октября в Улан-Удэ ограничено движение в сторону мкр Южный

Проезд автомобилей через переезд будет осуществляться по одной из двух полос движения. На железнодорожном переезде проводятся ремонтные работы.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

Фото: Loon.site