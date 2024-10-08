Происшествия 08.10.2024 в 09:20
8 октября в Улан-Удэ ограничено движение в сторону мкр Южный
Движение через железнодорожный переезд ограничено с 11:00 до 17:00
Текст: Татьяна Жамсуева
Проезд автомобилей через переезд будет осуществляться по одной из двух полос движения. На железнодорожном переезде проводятся ремонтные работы.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
Фото: Loon.site
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