Молодая девушка пропала в Улан-Удэ

В Улан-Удэ разыскивают 24-летнюю Татьяну Шадрину. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», девушка пропала 3 октября.Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза карие.Во что была одета девушка на момент исчезновения, неизвестно.Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей девушки, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или на номер 112. Также для ее поисков нужна помощь добровольцев.