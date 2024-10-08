За смерть женщины в ДТП водитель из Улан-Удэ сядет на 6 лет

В Улан-Удэ вынесен приговор 41-летнему местному жителю, виновному в тройном ДТП с пострадавшими. Будучи лишенным прав, он все равно сел за руль авто и устроил аварию, в которой одна женщина погибла, а другая получила тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании было установлено, что осужденный был лишен права управления транспортным средством по приговору суда.

- В августе 2023 года, зная о наличии у него заболевания, препятствующего вождению автотранспортом, он сел за руль «Тойоты Приус». Двигаясь на проезжей части дороги на ул. Иволгинская в Улан-Удэ, он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойота Виш» и «Хонда Фрид». В результате ДТП пассажир «Тойота Приус» от полученных травм скончалась, а пассажир «Хонды» получила тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре республики.

Советский районный суд г. Улан-Удэ, приговорил его к 6-ти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: Елена Кокорина