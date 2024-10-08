За брошенный окурок сельчанина из Бурятии отправят за решетку

Сельский житель Хоринского района Бурятии, бросивший окурок и спичку в лесу, лишился свободы на 3,5 года. Из-за тлеющей сигареты разгорелся огонь, который перешел в лесной массив.

В суде установлено, что ранее мужчина был осужден за незаконный оборот наркотиков и кражу.

- В апреле 2024 года, находясь в местности вблизи села Хоринск, он бросил недогоревшую спичку и окурок сигареты в горючий мусор. В результате этого произошло возгорание бытовых отходов. Огонь перешел в лесной массив. Пожаром уничтожены лесные насаждения Хоринского лесничества и причинен ущерб государству на сумму 46 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

Хоринский районный суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

- Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного суммы нанесенного лесному фонду вреда, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site