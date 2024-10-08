Молодая продавщица пострадала от рук грабителя в Улан-Удэ

Вчера вечером в Росгвардию Бурятии поступило сообщение о грабеже в ТРЦ «Форум» в Улан-Удэ. На место происшествия выехал наряд вневедомственной охраны.Как выяснилось, в одном из бутиков неизвестный молодой человек пытался украсть одежду. Однако его действия заметила продавщица. Девушка попыталась остановить воришку, но тот с силой оттолкнул её и убежал. При падении она травмировала руку.Получив приметы подозреваемого, группа задержания приступила к отработке близлежащей территории. Вскоре на улице Ленина росгвардейцы заметили группу молодых людей, среди которых оказался разыскиваемый юноша. Молодого человека задержали«Подозреваемого, 17-летнего ранее судимого жителя Иволгинского района, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту попытки грабежа возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии