В воздухе Улан-Удэ превышено содержание опасного канцерогена

По информации Бурятского ЦГМС в атмосферном воздухе г. Улан-Удэ выявлено высокое содержание бенз(а)пирена в период с 01.09.2024 г. - 30.09.2024 г. Пост №1 (пр. 50 лет Октября) – 1,9 ПДК.

Бенз(а)пирен – самый известный представитель группы ПАУ, распространенный и опасный канцероген. Выделяется при горении органического топлива, содержится в промышленных выбросах, в выхлопных газах автомобилей и даже в дыме сигарет. Так при выкуривании одной сигареты в воздух поступает 52-95 нг вещества.

Антропогенные источники БП делятся на стационарные (промышленные объекты, ТЭЦ, котельные) и передвижные (транспортные средства). Первые загрязняют атмосферу на относительно ограниченных территориях, выбросы вторых распространяются на большие расстояния.

Среднесуточная и среднегодовая предельно допустимые концентрации (ПДК) бенз(а)пирена в воздухе населенных мест составляет 0,000001 мг/м3

Фото: Loon.site