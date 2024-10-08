Происшествия 08.10.2024 в 15:10

В Улан-Удэ кладовщик после ссоры с женой украл три дорогих телефона

Гаджеты мужчина распродал по пути домой
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ кладовщик после ссоры с женой украл три дорогих телефона
Полиция Улан-Удэ раскрыла кражу трех дорогих телефонов из магазина цифровой и бытовой техники. Факт воровства работники торговой точки выявили в процессе инвентаризации. Ущерб магазин оценил в 287 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - 33-летнего горожанина, который в течение двух месяцев работал в магазине кладовщиком. В один из дней он не вышел на работу. Мужчину задержали в Хабаровском крае, ранее к уголовной ответственности он не привлекался», - рассказали в МВД Бурятии.

Как выяснилось, после ссоры с супругой мужчина решил уехать домой в Хабаровский край. В течение рабочего дня он зашел на склад, где похитил три телефона в упаковке. Один из них мужчина продал в скупку в Улан-Удэ, два других - в других городах по пути на родину.

Фото: freepik.com
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