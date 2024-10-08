Происшествия 08.10.2024 в 15:52

11-летняя девочка покончила с собой в новосибирском селе

В обстоятельствах случившегося разбираются следователи
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Текст: КП-Новосибирск
11-летняя девочка покончила с собой в новосибирском селе
В селе Новобибеево Новосибирской области произошла трагедия. Там с собой покончила 11-летняя девочка, сообщает КП-Новосибирск. Гибель ребенка подтвердили в СК РФ по Новосибирской области.

– Следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, – уточнили в Следкоме.

Сейчас следователи выясняют, по какой причине девочка решилась на роковой шаг.

Ранее в Новосибирске с собой покончила 14-летняя девочка. Ее тело нашли у бизнес-центра. Близкие рассказывали, что несовершеннолетняя незадолго до трагедии потеряла отца.

Фото: КП-Новосибирск

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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

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