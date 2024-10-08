Происшествия 08.10.2024 в 15:52
11-летняя девочка покончила с собой в новосибирском селе
В обстоятельствах случившегося разбираются следователи
Текст: КП-Новосибирск
В селе Новобибеево Новосибирской области произошла трагедия. Там с собой покончила 11-летняя девочка, сообщает КП-Новосибирск. Гибель ребенка подтвердили в СК РФ по Новосибирской области.
– Следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, – уточнили в Следкоме.
Сейчас следователи выясняют, по какой причине девочка решилась на роковой шаг.
Ранее в Новосибирске с собой покончила 14-летняя девочка. Ее тело нашли у бизнес-центра. Близкие рассказывали, что несовершеннолетняя незадолго до трагедии потеряла отца.
Фото: КП-Новосибирск
– Следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, – уточнили в Следкоме.
Сейчас следователи выясняют, по какой причине девочка решилась на роковой шаг.
Ранее в Новосибирске с собой покончила 14-летняя девочка. Ее тело нашли у бизнес-центра. Близкие рассказывали, что несовершеннолетняя незадолго до трагедии потеряла отца.
Фото: КП-Новосибирск