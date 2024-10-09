В Улан-Удэ потерялся пожилой сельчанин

Полиция Улан-Удэ разыскивает 60-летнего жителя Муйского района Михаила Вертинского. 11 сентября он приехал в Улан-Удэ и планировал направиться в село Илька Заиграевского района, уроженцем которого является, однако пропал.

- Известно, что 30 сентября мужчина выходил на связь со своей сожительницей с территории автовокзала на улице Советской в Улан-Удэ. Там же был замечен 6 октября. Заявление о его пропаже поступило спустя день.

Может находиться в компании граждан без определенного места жительства, - рассказали в МВД республики.

Приметы мужчины: европейской внешности, на вид 60 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см, волосы русые, имеется лысина, глаза темно-серые.

Особые приметы: искривлен нос, иногда носит очки.

Был одет в черные куртку с капюшоном и шапку, тельняшку, джемпер кремового цвета с воротом, брюки-трико темно-серые.

При себе имел черный спортивный рюкзак.

- При наличии какой-либо информации о данном мужчине либо его местонахождении просим сообщить по телефонам 8(964)406-87-89, 8(983)533-62-05 или 102 (112), - добавили в полиции.

Фото: МВД РБ