В Бурятии упавшая сосна изуродовала два автомобиля

В Бурятии стало известно об еще одном неприятном последствии шквалистого ветра, обрушившегося вчера поздним вечером на республику. Как сообщил вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», в селе Горячинск сосна увала на два автомобиля: «Волгу» и «Тойота Приус».







Машины получили сильные повреждения, но, к счастью, в момент падения людей внутри не было.





