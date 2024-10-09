Происшествия 09.10.2024 в 13:34

В Бурятии упавшая сосна изуродовала два автомобиля

К счастью, людей внутри не было
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии упавшая сосна изуродовала два автомобиля
В Бурятии стало известно об еще одном неприятном последствии шквалистого ветра, обрушившегося вчера поздним вечером на республику. Как сообщил вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», в селе Горячинск сосна увала на два автомобиля: «Волгу» и «Тойота Приус».


Машины получили сильные повреждения, но, к счастью, в момент падения людей внутри не было.


Напомним, из-за сильного ветра многие населенные пункты в нескольких районах республики полностью или частично остались без света. Ветер также повалил деревья на трассе между Гремячинском и Туркой. Стихия наделала немало бед и в Улан-Удэ, повалив множество заборов, рекламных баннеров и деревьев.

Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
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