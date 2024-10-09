Происшествия 09.10.2024 в 13:49
Землетрясение произошло в Бурятии на Байкале
Его магнитуда составила почти 4 балла
Текст: Андрей Константинов
Сегодня около часа дня в акватории озера Байкал произошло землетрясение. Как сообщили в МЧС Бурятии, его эпицентр находился в 43 км южнее поселка Байкальское Северо-Байкальского района. Магнитуда составила 3,9 балла.
«На территории района толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС.
Фото: seis-bykl.ru
«На территории района толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС.
Фото: seis-bykl.ru
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