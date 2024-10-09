Землетрясение произошло в Бурятии на Байкале

Сегодня около часа дня в акватории озера Байкал произошло землетрясение. Как сообщили в МЧС Бурятии, его эпицентр находился в 43 км южнее поселка Байкальское Северо-Байкальского района. Магнитуда составила 3,9 балла.«На территории района толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС.Фото: seis-bykl.ru