Происшествия 09.10.2024 в 13:49

Землетрясение произошло в Бурятии на Байкале

Его магнитуда составила почти 4 балла
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Текст: Андрей Константинов
Землетрясение произошло в Бурятии на Байкале
Сегодня около часа дня в акватории озера Байкал произошло землетрясение. Как сообщили в МЧС Бурятии, его эпицентр находился в 43 км южнее поселка Байкальское Северо-Байкальского района. Магнитуда составила 3,9 балла.

«На территории района толчки не ощущались, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в МЧС.

Фото: seis-bykl.ru
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