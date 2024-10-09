Жителя Бурятии оштрафовали за утопленное ружье

44-летний житель Кабанского района Бурятии привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей за утрату оружия, принадлежащего ему на законных основаниях.Как рассказали в Росгвардии Бурятии, мужчина, переплывая протоку реки Селенга на лодке, утопил свое ружье марки ТОЗ 12-го калибра. Поиски оружия результатов не дали.Всего с начала 2024 года в Бурятии зафиксирована утрата 18 единиц гражданского оружия, а также зарегистрирован 1 факт хищения. Большинство таких инцидентов случилось из-за нарушения требований транспортировки и ношения оружия.Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии напоминают, что за утрату оружия из-за несоблюдения требований действующего законодательства предусматривается административная или уголовная ответственность. Административная ответственность предполагает лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия сроком до одного года, уголовная – лишение свободы. До двух лет заключения грозит и за небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее гибель людей и иные тяжкие последствия.Фото: «Номер один»