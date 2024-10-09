В Улан-Удэ «Нива» сбила сразу двух пешеходов

ДТП произошло на пешеходном переходе на улице Бабушкина в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, возле «Абсолюта» водитель «Нивы» сбил двух мужчин.«В результате наезда пешеходы с травмами доставлены в БСМП, их осматривают медики», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии