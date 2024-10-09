Происшествия 09.10.2024 в 16:07
В Улан-Удэ «Нива» сбила сразу двух пешеходов
Наезд случился на пешеходном переходе
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло на пешеходном переходе на улице Бабушкина в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, возле «Абсолюта» водитель «Нивы» сбил двух мужчин.
«В результате наезда пешеходы с травмами доставлены в БСМП, их осматривают медики», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
«В результате наезда пешеходы с травмами доставлены в БСМП, их осматривают медики», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
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