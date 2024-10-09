Мошенники взломали очередного министра Бурятии

Мошенники продолжают создавать фейковые аккаунты высокопоставленных чиновников Бурятии. На этот раз их внимание пало на министра культуры республики Соелму Дагаеву.

- Друзья! Злоумышленники продолжают создавать ложные копии моего аккаунта с моим именем и фотографиями. Это делают и в соцсетях, и в мессенджерах – Whatsapp, Telegram, VK. Не реагируйте на сообщения с ложных аккаунтов, не отвечайте на сообщения и не переходите по ссылкам, - сообщает Соелма Дагаева.

Министр культуры республики предлагает отправить жалобу на ложный аккаунт или, при случае странных просьб, сообщить ей лично.

Фото: loon.site