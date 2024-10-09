Жительница Бурятии обманула знакомую на 63 тысячи рублей

Жительница Гусиноозерска обратилась в суд с исковым заявлением, в котором просила взыскать с другой жительницы города 63500 рублей.

Женщина передала знакомой на ведение процедуры банкротства 63500 рублей, в том числе для оплаты процедуры банкротства 25000 рублей, но та обязательства по договоренности не исполнила. Арбитражный суд производство по делу о банкротстве прекратил.

На суде истец сообщила, что письменный договор с ответчиком не оформляла, была устная договоренность о том, что знакомая займется процедурой ее банкротства, оформили доверенность.

- Каждый месяц она передавала по 10 000 рублей на общую сумму в размере 60000 рублей. Однако знакомая процедуру банкротства до конца не довела, денежные средства для оплаты услуг финансового управляющего не внесла. Обещала деньги вернуть, но не вернула. Также она продала ответчику компьютер за 10 000 рублей, ответчик 6500 рублей ей заплатила, осталась должна 3500 рублей, сделка письменно также не оформлялась, - отмечается в материалах дела.

Поскольку истец не смогла подтвердить факт передачи денег, а расписка о передаче денежных средств не составлялась, суд отказал женщине в удовлетворении требований о возврате денег.





Фото: "Номер один"





