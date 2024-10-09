В Бурятии власти открестились от упавшего на машины дерева

«В результате шквального ветра сорвана кровля надворных построек, повалены заборы, оборваны линии электропередач, в том числе и поваленными деревьями, которых на территории только нашего поселения в сёлах Турка, Горячинск и Соболиха насчитывается несколько десятков», - перечислил он нанесенный ветром ущерб.





