Происшествия 09.10.2024 в 17:36
В Бурятии власти открестились от упавшего на машины дерева
Ранее сельчане просили его спилить, но им отказали, сославшись на закон о Байкале
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сельчане, пострадавшие от падения дерева на машины, пожаловались на бездействие местных властей. Они сообщили, что дерево давно угрожало падением, а рядом с ним находятся еще два таких же.
Однако глава сельского поселения «Туркинское» обвинения в свой адрес отверг.
«Что касается дерева, упавшего на машины, то при обращении гражданами указывались деревья, расположенные на всей площади соседнего земельного участка. Деревья здоровые и зелёные, и никаких признаков прямой опасности не было. А, как известно, закон об охране озера Байкал категорически запрещает проводить рубки деревьев на всей территории ЦЭЗ БПТ, в том числе и в населенных пунктах. Поэтому разрешения на рубку здоровых зелёных деревьев дать никто не может. Ждём поправки в закон об Охране озера Байкал», - заявил он в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».
Глава поселения также сообщил, что от стихии пострадали не только машины.
Напомним, сегодня ночью в Горячинске из-за сильного ветра большая сосна упала на автомобили «Волга» и «Тойота Приус». Машины получили серьезные повреждения.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
Однако глава сельского поселения «Туркинское» обвинения в свой адрес отверг.
«Что касается дерева, упавшего на машины, то при обращении гражданами указывались деревья, расположенные на всей площади соседнего земельного участка. Деревья здоровые и зелёные, и никаких признаков прямой опасности не было. А, как известно, закон об охране озера Байкал категорически запрещает проводить рубки деревьев на всей территории ЦЭЗ БПТ, в том числе и в населенных пунктах. Поэтому разрешения на рубку здоровых зелёных деревьев дать никто не может. Ждём поправки в закон об Охране озера Байкал», - заявил он в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».
Глава поселения также сообщил, что от стихии пострадали не только машины.
«В результате шквального ветра сорвана кровля надворных построек, повалены заборы, оборваны линии электропередач, в том числе и поваленными деревьями, которых на территории только нашего поселения в сёлах Турка, Горячинск и Соболиха насчитывается несколько десятков», - перечислил он нанесенный ветром ущерб.
Напомним, сегодня ночью в Горячинске из-за сильного ветра большая сосна упала на автомобили «Волга» и «Тойота Приус». Машины получили серьезные повреждения.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
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