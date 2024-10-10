В Бурятии в пьяном угаре сельчанин забил до смерти свою сожительницу

В Заиграевском районе Бурятии мужчина забил до смерти свою сожительницу. До этого между ними произошла ссора после распития спиртного

- Днем 6 октября 2024 года в поселке Нижние Тальцы между обвиняемым и его сожительницей произошла ссора на фоне алкогольного опьянения. В приступе гнева мужчина нанес множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела женщины, причинив ей тяжкий вред здоровью. В результате полученных повреждений потерпевшая через некоторое время скончалась в больнице, - рассказали в Следкоме республики.

В настоящее время на основании ходатайства следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы.

Фото: Номер один