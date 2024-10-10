В Бурятии трое браконьеров наловили омуля на 1,5 млн рублей

Накануне на Байкале вблизи поселка Нижнеангарск задержали очередных браконьеров с нерестовой рыбой. Трое мужчин выловили более 200 хвостов омуля, причинив ущерб водным биологическим ресурсам на 1,5 млн рублей.

Браконьеров задержали сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте и ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области в ходе рейдовых мероприятий.

- Троих мужчин задержали в акватории Байкала. В период нереста, используя две моторные лодки и запрещённые орудия лова, они незаконно добыли омуль вблизи п. Нижнеангарск. Двое из задержанных ранее уже были судимы за аналогичные преступления. Полицейские обнаружили и изъяли у них 210 байкальских омулей и пять рыболовных сетей общей длиной около 250 м. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам в результате их противоправной деятельности, превысил 1,5 млн рублей, - рассказали в Транспортной полиции Прибайкалья.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантам избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: Номер один