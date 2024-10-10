В Улан-Удэ за сутки убили двух человек

За истекшие сутки правоохранители Бурятии зарегистрировали 2 сообщения о совершении особо тяжких преступлений против личности. Как сообщили в республиканской прокуратуре, речь идет об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Оба преступления произошли в Улан-Удэ. Подозреваемые задержаны.Также совершено 9 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Наибольшая сумма похищенных средств составила 235 тыс. рублей.Фото: «Номер один»