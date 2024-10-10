Происшествия 10.10.2024 в 09:08
В Улан-Удэ за сутки убили двух человек
Оба подозреваемых задержаны
Текст: Андрей Константинов
За истекшие сутки правоохранители Бурятии зарегистрировали 2 сообщения о совершении особо тяжких преступлений против личности. Как сообщили в республиканской прокуратуре, речь идет об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Оба преступления произошли в Улан-Удэ. Подозреваемые задержаны.
Также совершено 9 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Наибольшая сумма похищенных средств составила 235 тыс. рублей.
Фото: «Номер один»
Также совершено 9 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Наибольшая сумма похищенных средств составила 235 тыс. рублей.
Фото: «Номер один»
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