Происшествия 10.10.2024 в 09:17

В Бурятии продолжают сильно гореть леса Баунтовского района

За сутки добавился еще один пожар
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии продолжают сильно гореть леса Баунтовского района

По состоянию на утро 10 октября в Баунтовском районе Бурятии действует восемь лесных пожаров. Все очаги находятся в труднодоступной отдаленной местности, но грозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

- За прошедшие сутки в Бурятии было обнаружено одно новое возгорание в Баунтовском районе. Распоряжением Администрации района на территории Витимского лесничества Нижнеципского участкового лесничества введён режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной лесопожарной обстановкой. В Бурятии особый противопожарный режим снят, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

О возгорании и задымлении лесники просят сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

Фото: РАЛХ

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ЗУРХАЙ
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