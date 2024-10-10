Происшествия 10.10.2024 в 09:41

В отеле Улан-Батора нашли дохлого сурка

Специалисты исследуют животное на наличие чумы
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Текст: Чингис Шоноев
В отеле Улан-Батора нашли дохлого сурка
Результат экспресс-теста на чуму в тушке тарбагана (степного сурка), обнаруженного в отеле «Голубое небо» в столице Монголии, отрицательный. Итоги бактериологического исследования будут известны через 48 часов. Об этом сообщил национальный центр по изучению зоонозных инфекций Монголии.

«Полиция оцепила территорию вокруг отеля, где на втором этаже обнаружили пакет с тушкой тарбагана. Ее экспресс-анализ дал отрицательный результат, итоги бактериологического теста будут известны через двое суток», – сообщило главное медицинское ведомство страны.

По его информации, полиция разыскивает гражданина, который в туалете гостиницы оставил пакет с телом животного – основного переносчика чумы. Летом 2024 года национальный центр по изучению зоонозных инфекций сообщил, что зарегистрированный в Монголии возбудитель бубонной чумы отличается высокой вирулентностью.

Это влияет на высокий уровень смертности от этой болезни в стране, где за последние 10 лет зарегистрировали 21 случай бубонной чумы, из них 9 с летальным исходом. Уровень смертности составил 43%, что считается высоким показателем. В 2023 году анализы подтвердили чуму в 5 из 13 подозрительных случаев, 1 человек умер.

На июль 2024 года природные очаги чумы имелись в 139 местностях в 15 аймаках (регионах) страны. В ней ежегодно с третьей недели июля начинается добровольная противочумная вакцинация с использованием российского препарата. Ранее корреспонденту ТАСС сообщили, что опасность активизации природных очагов чумы возникли в приграничных с РФ аймаках Завхан и Хубсугул.

Фото: скриншот видео rutube.ru
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