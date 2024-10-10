Происшествия 10.10.2024 в 10:38

В Бурятии воров выдали следы от тележки

Мужчины обчистили дом односельчанки, пока женщина отсутствовала
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии воров выдали следы от тележки
В полицию Заиграево с заявлением о краже со взломом из частного дома обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ночью, пока ее не было, неизвестные взломали входную дверь и похитили из дома 2 электрические плиты и чугунные дверцы от печки. Стоимость украденного имущества она оценила в 6 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли росгвардейцы. Они заметили на земле следы от тележки, которые уходили от дома в сторону соседней улицы. Правоохранители направились по следам и обнаружили двух мужчин с пустой тележкой.

«При проверке документов и установлении личностей сельчане признались в краже. Выяснилось, что они проживают неподалеку от ограбленного дома. Ночью злоумышленники взломали навесной замок, погрузили украденные вещи в тележку и увезли их. Утром они успели сдать в пункт приема металла одну из электропечей», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Задержанных сельчан доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии

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