В Бурятии воров выдали следы от тележки

В полицию Заиграево с заявлением о краже со взломом из частного дома обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ночью, пока ее не было, неизвестные взломали входную дверь и похитили из дома 2 электрические плиты и чугунные дверцы от печки. Стоимость украденного имущества она оценила в 6 тысяч рублей.На место происшествия прибыли росгвардейцы. Они заметили на земле следы от тележки, которые уходили от дома в сторону соседней улицы. Правоохранители направились по следам и обнаружили двух мужчин с пустой тележкой.«При проверке документов и установлении личностей сельчане признались в краже. Выяснилось, что они проживают неподалеку от ограбленного дома. Ночью злоумышленники взломали навесной замок, погрузили украденные вещи в тележку и увезли их. Утром они успели сдать в пункт приема металла одну из электропечей», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Задержанных сельчан доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии