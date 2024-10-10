Происшествия 10.10.2024 в 10:38
В Бурятии воров выдали следы от тележки
Мужчины обчистили дом односельчанки, пока женщина отсутствовала
Текст: Андрей Константинов
В полицию Заиграево с заявлением о краже со взломом из частного дома обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ночью, пока ее не было, неизвестные взломали входную дверь и похитили из дома 2 электрические плиты и чугунные дверцы от печки. Стоимость украденного имущества она оценила в 6 тысяч рублей.
На место происшествия прибыли росгвардейцы. Они заметили на земле следы от тележки, которые уходили от дома в сторону соседней улицы. Правоохранители направились по следам и обнаружили двух мужчин с пустой тележкой.
«При проверке документов и установлении личностей сельчане признались в краже. Выяснилось, что они проживают неподалеку от ограбленного дома. Ночью злоумышленники взломали навесной замок, погрузили украденные вещи в тележку и увезли их. Утром они успели сдать в пункт приема металла одну из электропечей», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Задержанных сельчан доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия Бурятии
На место происшествия прибыли росгвардейцы. Они заметили на земле следы от тележки, которые уходили от дома в сторону соседней улицы. Правоохранители направились по следам и обнаружили двух мужчин с пустой тележкой.
«При проверке документов и установлении личностей сельчане признались в краже. Выяснилось, что они проживают неподалеку от ограбленного дома. Ночью злоумышленники взломали навесной замок, погрузили украденные вещи в тележку и увезли их. Утром они успели сдать в пункт приема металла одну из электропечей», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Задержанных сельчан доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия Бурятии
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