В Бурятии несколько часов тушили огромный пожар

Крупный пожар произошел вчера 20 километрах от села Исинга Еравнинского района Бурятии. Там загорелась сухая трава. Огонь охватил площадь в 200 гектаров. Из-за сильного ветра существовала угроза животноводческим стоянкам.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны вечером. К месту происшествия направился личный состав 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ.«На момент прибытия пожарного подразделения огнём была охвачена сухая трава. На месте находился глава и работники администрации сельского поселения «Исингинское» и администрации поселения «Озёрное». Также в тушении участвовали работники ГОК «Озерное». Для недопущения перехода огня на постройки была проложена минерализованная полоса», - рассказали в агентстве.Пожар удалось потушить в двенадцатом часу ночи. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Всего в тушении участвовали 22 человека и 8 единиц техники.Фото: МЧС Бурятии