Происшествия 10.10.2024 в 11:26
В Бурятии несколько часов тушили огромный пожар
Огонь охватил площадь в 200 гектаров
Текст: Андрей Константинов
Крупный пожар произошел вчера 20 километрах от села Исинга Еравнинского района Бурятии. Там загорелась сухая трава. Огонь охватил площадь в 200 гектаров. Из-за сильного ветра существовала угроза животноводческим стоянкам.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны вечером. К месту происшествия направился личный состав 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ.
«На момент прибытия пожарного подразделения огнём была охвачена сухая трава. На месте находился глава и работники администрации сельского поселения «Исингинское» и администрации поселения «Озёрное». Также в тушении участвовали работники ГОК «Озерное». Для недопущения перехода огня на постройки была проложена минерализованная полоса», - рассказали в агентстве.
Пожар удалось потушить в двенадцатом часу ночи. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Всего в тушении участвовали 22 человека и 8 единиц техники.
Фото: МЧС Бурятии
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны вечером. К месту происшествия направился личный состав 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ.
«На момент прибытия пожарного подразделения огнём была охвачена сухая трава. На месте находился глава и работники администрации сельского поселения «Исингинское» и администрации поселения «Озёрное». Также в тушении участвовали работники ГОК «Озерное». Для недопущения перехода огня на постройки была проложена минерализованная полоса», - рассказали в агентстве.
Пожар удалось потушить в двенадцатом часу ночи. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Всего в тушении участвовали 22 человека и 8 единиц техники.
Фото: МЧС Бурятии
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