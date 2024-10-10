Происшествия 10.10.2024 в 12:15

В Улан-Удэ нашли два тела в сгоревшем доме

Личности погибших сейчас устанавливаются
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ нашли два тела в сгоревшем доме
Трагический пожар случился сегодня днем в частном доме на улице Водопадной в Улан-Удэ.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения дом был охвачен огнем изнутри. В ходе тушения внутри строения звеном газодымозащитной службы были обнаружены тела двух граждан. Личности погибших устанавливаются. В настоящий момент возгорание ликвидировано», - рассказали в МЧС Бурятии.

Причину пожара сейчас устанавливает дознаватель.

Напомним, буквально день назад на пожаре в доме в селе Зарубино Джидинского района погибли двое мужчин в возрасте 60 и 62 лет. Там причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Фото: МЧС Бурятии
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