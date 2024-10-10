Происшествия 10.10.2024 в 12:15
В Улан-Удэ нашли два тела в сгоревшем доме
Личности погибших сейчас устанавливаются
Текст: Андрей Константинов
Трагический пожар случился сегодня днем в частном доме на улице Водопадной в Улан-Удэ.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения дом был охвачен огнем изнутри. В ходе тушения внутри строения звеном газодымозащитной службы были обнаружены тела двух граждан. Личности погибших устанавливаются. В настоящий момент возгорание ликвидировано», - рассказали в МЧС Бурятии.
Причину пожара сейчас устанавливает дознаватель.
Напомним, буквально день назад на пожаре в доме в селе Зарубино Джидинского района погибли двое мужчин в возрасте 60 и 62 лет. Там причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого пожарного подразделения дом был охвачен огнем изнутри. В ходе тушения внутри строения звеном газодымозащитной службы были обнаружены тела двух граждан. Личности погибших устанавливаются. В настоящий момент возгорание ликвидировано», - рассказали в МЧС Бурятии.
Причину пожара сейчас устанавливает дознаватель.
Напомним, буквально день назад на пожаре в доме в селе Зарубино Джидинского района погибли двое мужчин в возрасте 60 и 62 лет. Там причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Фото: МЧС Бурятии
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