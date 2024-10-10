Происшествия 10.10.2024 в 16:02

Бог любит троицу: в Улан-Удэ сбили третий фонарный столб

На этот раз пострадала опора на Борсоева
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Текст: Елена Кокорина
Бог любит троицу: в Улан-Удэ сбили третий фонарный столб

Уже в третий раз в сводке дорожных происшествий Улан-Удэ появляется сообщение о сбитом фонарном столбе у дороги. Первый столб пал на Верхней Березовке, второй на Октябре, и вот, в третий раз – на улице Борсоева.

Видео момента аварии засняли дорожные камеры.

Напомним, что сегодня утром на Верхней Березовке произошло ДТП, в котором сильно пострадал водитель иномарки. На скорости он врезался в бетонный столб. Второе происшествие случилось на проспекте Октября. Там не вписалась в поворот огромная фура, в следствие этого пострадал столб с двумя фонарями.

Фото: скриншот видео Комитета по транспорту

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