Бог любит троицу: в Улан-Удэ сбили третий фонарный столб

Уже в третий раз в сводке дорожных происшествий Улан-Удэ появляется сообщение о сбитом фонарном столбе у дороги. Первый столб пал на Верхней Березовке, второй на Октябре, и вот, в третий раз – на улице Борсоева.

Видео момента аварии засняли дорожные камеры.

Напомним, что сегодня утром на Верхней Березовке произошло ДТП, в котором сильно пострадал водитель иномарки. На скорости он врезался в бетонный столб. Второе происшествие случилось на проспекте Октября. Там не вписалась в поворот огромная фура, в следствие этого пострадал столб с двумя фонарями.

Фото: скриншот видео Комитета по транспорту