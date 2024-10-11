Происшествия 11.10.2024 в 09:03
Два человека утонули в Бурятии при переправе через реку на тракторе
Тела погибших мужчины и женщины уже найдены
Текст: Андрей Константинов
Трагическое происшествие случилось вчера днем в Закаменском районе Бурятии. Как сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», 53-летний мужчина и 57-летняя женщина возвращались на тракторе Т-25 с фермы в село Санага. В местности Адаг-Нарин водитель решил вброд переправится через реку Джида. В ходе переправы трактор перевернулся, находившиеся в нем люди утонули. Тела погибших были найдены недалеко от трактора.
Фото: «Номер один»
Фото: «Номер один»
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