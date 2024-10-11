Два человека утонули в Бурятии при переправе через реку на тракторе

Трагическое происшествие случилось вчера днем в Закаменском районе Бурятии. Как сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», 53-летний мужчина и 57-летняя женщина возвращались на тракторе Т-25 с фермы в село Санага. В местности Адаг-Нарин водитель решил вброд переправится через реку Джида. В ходе переправы трактор перевернулся, находившиеся в нем люди утонули. Тела погибших были найдены недалеко от трактора.Фото: «Номер один»