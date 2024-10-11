Происшествия 11.10.2024 в 10:56

В Улан-Удэ мошенники раскрутили врача поликлиники на автомобиль и 5 млн рублей

Аферистам удалось полностью зомбировать женщину
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мошенники раскрутили врача поликлиники на автомобиль и 5 млн рублей
Крупную сумму денег перевала мошенникам 64-летняя женщина-врач одной из поликлиник Улан-Удэ. Она стала жертвой уже традиционной схеме обмана.

Как рассказали в МВД Бурятии, 5 октября в мессенджере женщине поступил звонок от якобы заместителя главврача. Не сумев взять трубку сразу, горожанка перезвонила по этому номеру позднее. На том конце провода оказался её «руководитель», которого, по словам женщины, она узнала по голосу. Тот сообщил улан-удэнке неприятные новости, рассказав об утечке личных данных персонала и оформлении кредитов на некоторых из них. Также женщине сообщили, что с ней свяжется «сотрудник ФСБ».

Позвонивший затем врачу в мессенджере лже-правоохранитель подтвердил эти сведения, уведомив о доследственной проверке. Он поинтересовался у горожанки её банковскими счетами и имеющимися личными сбережениями и объяснил, что с её счета пытаются вывести деньги. Также псевдо-сотрудник ФСБ предупредил врача о звонках от своих коллег - работника «Росфинмониторинга» и «следователя», которые не заставили себя ждать.

Звонившие затем аферисты, один из которых общался по видеосвязи и был одет в форму, потребовали от врача строго следовать указаниям и никому не разглашать полученную информацию. Они убедили женщину, что к её телефону подключились «граждане из-за границы». Поэтому горожанка купила новый гаджет с сим-картой и установила ряд приложений. А затем в течение трех дней сняла со своих банковских счетов в разных банках и перевела на указанные мошенниками реквизиты более 5 миллионов рублей. Кроме того, по указке злоумышленников она пыталась оформить кредиты. Но в одном из банков ей отказали, в другом потребовалось время для рассмотрения заявки.

«Женщина была настолько зомбирована интернет-преступниками, что, поверив в их легенды, продала свой автомобиль. Вырученные от его продажи свыше 1 млн рублей она также направила на указанные реквизиты. Общий причиненный ей ущерб составил около 6,5 млн. рублей», - рассказали в полиции.

В МВД отметили, что горожанка принимала участие в профилактических мероприятиях полиции, где рассказывалось о видах и способах мошенничеств, а также знала о подобных случаях из СМИ. Но это не спасло ее от атаки аферистов.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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