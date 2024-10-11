В Улан-Удэ наркомана задержали с гашишным маслом

Вчера поздним вечером, 10 октября, росгвардейцы задержали молодого мужчину с наркотиками. Их случайная встреча состоялась в районе мелькомбината в Улан-Удэ.

- Экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину с признаками алкогольного опьянения и остановил нарушителя общественного порядка. В ходе установления личности росгвардейцы заметили, что мужчина попытался незаметно скинуть на землю содержимое своего кармана. Это оказался целлофановый свёрток с травянистой массой с характерным запахом дикорастущей конопли. В ходе разбора задержанный сознался, что изготовил наркотическое средство для собственного употребления, - рассказали в Росгвардии республики.

Нарушителя, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности за различные преступления, доставили в полицию.

- Результаты экспертизы показали, что вещество в свертке является наркотическим веществом – гашишным маслом. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело, - добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии