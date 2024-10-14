Происшествия 14.10.2024 в 10:29
В Бурятии из-за аварии отменили занятия в школе
В Ильинке до сих пор устраняют последствия порыва теплотрассы
Текст: Андрей Константинов
В селе Ильинка Прибайкальского района продолжаются работы по устранению коммунальной аварии, случившейся еще в субботу утром. Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», сейчас без отопления там остаются школа, администрация поселения, два многоквартирных дома и 11 частных домов.
Из-за отсутствия тепла занятия в Ильинской школе сегодня отменены. Их компенсируют за счет субботы, 19 октября.
Напомним, утром 12 октября в Ильинке прорвало теплотрассу, в результате 37 жилых домов, из них 14 многоквартирных, школа и детский сад остались без отопления и горячей воды. Из-за аварии в Ильинке ввели режим повышенной готовности. На месте был создан оперативный штаб по устранению последствий ЧС. Координирует работы оперативных и коммунальных служб заместитель главы Прибайкальского района Сергей Ситников.
Проверкой происшествия сейчас занимается прокуратура Бурятии, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
Из-за отсутствия тепла занятия в Ильинской школе сегодня отменены. Их компенсируют за счет субботы, 19 октября.
Напомним, утром 12 октября в Ильинке прорвало теплотрассу, в результате 37 жилых домов, из них 14 многоквартирных, школа и детский сад остались без отопления и горячей воды. Из-за аварии в Ильинке ввели режим повышенной готовности. На месте был создан оперативный штаб по устранению последствий ЧС. Координирует работы оперативных и коммунальных служб заместитель главы Прибайкальского района Сергей Ситников.
Проверкой происшествия сейчас занимается прокуратура Бурятии, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»