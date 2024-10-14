В Бурятии насмерть сбили пешехода

Вчера, 13 октября, поздним вечером, в Иволгинском районе Бурятии сбили 39-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте.

- Около 10 часов вечера 64-летний водитель автомобиля «Тойота Приус» следовал со стороны Кяхты по автодороге «Улан-Удэ-Кяхта». В 2-х км от п. Иволгингск, вне зоны пешеходного перехода, он совершил наезд на 39-летнего пешехода, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате полученных ранений мужчина скончался на месте ДТП.

Фото: Номер один