Происшествия 14.10.2024 в 11:02

Житель Улан-Удэ до смерти избил соседа по подъезду

Злоумышленник задержан и взят под стражу
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ до смерти избил соседа по подъезду
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

Как сообщили в следственном ведомстве, преступление произошло вечером 8 октября в подъезде многоквартирного дома на улице Изумрудная.

«Между обвиняемым и его соседом на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В ее ходе мужчина нанес оппоненту множество ударов кулаками по различным частям тела. В результате полученных травм потерпевший через некоторое время скончался в больнице», - рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время обвиняемый взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pixabay.com
Теги
убийство

Все новости

В Улан-Удэ состоится межрегиональный турнир по боксу
14.10.2024 в 11:18
В Улан-Удэ установили светофор на Трубачеева
14.10.2024 в 11:15
Водитель УАЗика в Бурятии погиб, врезавшись в дерево
14.10.2024 в 11:10
Житель Улан-Удэ до смерти избил соседа по подъезду
14.10.2024 в 11:02
Квартиры в новых домах в центре Улан-Удэ будут сдаваться уже с ремонтом
14.10.2024 в 10:52
В Бурятии насмерть сбили пешехода
14.10.2024 в 10:52
В Улан-Удэ массово отключают электричество
14.10.2024 в 10:47
В Бурятии из-за аварии отменили занятия в школе
14.10.2024 в 10:29
Жителей Бурятии приглашают в Байкальскую школу туризма
14.10.2024 в 10:29
Трамвайный ремонтный цех в Улан-Удэ ушел на ремонт из-за аварийности
14.10.2024 в 10:25
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 октября

Читайте также
Водитель УАЗика в Бурятии погиб, врезавшись в дерево
Его пассажирка сейчас находится в больнице
14.10.2024 в 11:10
В Бурятии насмерть сбили пешехода
Он переходил дорогу в неположенном месте
14.10.2024 в 10:52
В Бурятии из-за аварии отменили занятия в школе
В Ильинке до сих пор устраняют последствия порыва теплотрассы
14.10.2024 в 10:29
В Бурятии горел фанерный завод
Огонь охватил крышу здания на большой площади
14.10.2024 в 09:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru