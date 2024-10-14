Происшествия 14.10.2024 в 11:02
Житель Улан-Удэ до смерти избил соседа по подъезду
Злоумышленник задержан и взят под стражу
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).
Как сообщили в следственном ведомстве, преступление произошло вечером 8 октября в подъезде многоквартирного дома на улице Изумрудная.
«Между обвиняемым и его соседом на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В ее ходе мужчина нанес оппоненту множество ударов кулаками по различным частям тела. В результате полученных травм потерпевший через некоторое время скончался в больнице», - рассказали в Следственном комитете.
В настоящее время обвиняемый взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: pixabay.com
Как сообщили в следственном ведомстве, преступление произошло вечером 8 октября в подъезде многоквартирного дома на улице Изумрудная.
«Между обвиняемым и его соседом на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В ее ходе мужчина нанес оппоненту множество ударов кулаками по различным частям тела. В результате полученных травм потерпевший через некоторое время скончался в больнице», - рассказали в Следственном комитете.
В настоящее время обвиняемый взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: pixabay.com
Тегиубийство