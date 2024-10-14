Житель Улан-Удэ до смерти избил соседа по подъезду

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).Как сообщили в следственном ведомстве, преступление произошло вечером 8 октября в подъезде многоквартирного дома на улице Изумрудная.«Между обвиняемым и его соседом на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В ее ходе мужчина нанес оппоненту множество ударов кулаками по различным частям тела. В результате полученных травм потерпевший через некоторое время скончался в больнице», - рассказали в Следственном комитете.В настоящее время обвиняемый взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: pixabay.com