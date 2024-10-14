Водитель УАЗика в Бурятии погиб, врезавшись в дерево

В минувшую субботу, 12 октября в Баунтовском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. 41-летний водитель без прав не справился с управлением и опрокинулся.

- Около 17 часов водитель автомобиля «УАЗ», не имеющий права управления ТС, следовал на 36 км «Байса-Россошино». Предварительно не справившись с управлением, он совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства и наездом на препятствие дерево, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. Его 32-летния пассажирка с травмами была доставлена в медицинское учреждение.

Фото: Номер один