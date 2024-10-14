В Бурятии на пожарах погибли уже 66 человек

К сегодняшнему дню в Бурятии зафиксировано 3177 пожаров. Это на 47 меньше, чем год назад. Положительное сальдо, которое сложилось по состоянию на лето, когда возгораний было на 300 меньше, стремительно уменьшается. К тому же резко – на 46% выросла летальность.Количество травмированных тоже увеличилось. Сейчас их насчитывается 85, что на 49% выше аналогичного показателя прошлого года. Внушает обеспокоенность гибель 8 детей, год назад их было 2. Травмы получили 9 детей против 6 в прошлом году.Подавляющее большинство погибших находилось в состоянии алкогольного опьянения. Только на прошлой неделе в республике на двух пожарах погибли четверо нетрезвых: два в Улан-Удэ и два в сельском районе республики. Причем в столице возгорание произошло из-за электроприборов - жилище находилось на электроотоплении, которое набирает в последнее время популярность.Три главные причины бытовых пожаров прежние - неосторожное обращение с огнем (в том числе, при курении), неисправность и неверная эксплуатация электрооборудования, а также нарушения при эксплуатации печей.С приходом отопительного сезона риск возникновения пожаров возрос. Спасатели МЧС вновь призывают население устанавливать в домах и квартирах автономные пожарные извещатели. Они работают от батарейки, крепятся под потолком и при задымлении издают громкий сигнал.Фото: МЧС Бурятии