Происшествия 14.10.2024 в 13:32

Девушка-огонь навсегда останется в памяти молодого геймера из Улан-Удэ

После ссоры гостья из Новосибирска спалила квартиру своего возлюбленного
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Текст: Андрей Константинов
Девушка-огонь навсегда останется в памяти молодого геймера из Улан-Удэ
В Улан-Удэ полиция задержала 19-летнюю жительницу Новосибирска, которую подозревают в краже и умышленном уничтожении чужого имущества.

Как рассказали в МВД Бурятии, в июне 22-летний геймер из Улан-Удэ в компьютерной игре познакомился с девушкой из Новосибирска. Спустя несколько дней после завязавшегося на фоне совместных игр общения молодой человек пригласил её к себе в гости на съемную квартиру, где проживал с приятелями. Сибирячка сначала приехала на пять дней, а затем, в августе, снова наведалась в гости – уже насовсем.

Однако со временем романтические отношения пошли на спад и после очередной ссоры девушка решила похитить у улан-удэнца компьютер. Пока остальные квартиранты находились на работе, она отвезла технику в транспортную компанию, где оформила её доставку до Новосибирска. А затем, собрав вещи и купив билет домой, решила насолить сожителям, устроив пожар, и подожгла шторы в комнатах. Уже на улице девушка сама вызвала пожарных, а затем направилась в хостел, где планировала пожить до отъезда. Причиненный в результате возгорания ущерб составил 450 тысяч рублей. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.

После того, как сибирячку стали искать потерпевший и полиция, она сама явилась в отдел. Сейчас ее взяли под стражу, где она будет ожидать окончания расследования.

«Девушка ранее не судима, нигде не работает, имеет 9 классов образования», - сообщили подробности о злоумышленнице в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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поджог кража

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