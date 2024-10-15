В Улан-Удэ на кладбище нашли труп бешеной лисы

В Улан-Удэ на кладбище «Южное» смотритель обнаружил труп лисицы. На место оперативно прибыли специалисты городской ветеринарной станции. Они обработали территорию вблизи трупа животного и отправили образцы для проведения лабораторных исследований. Результаты показали, что лиса болела бешенством, сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.«Для предотвращения распространения опасного вируса в настоящее время проводятся мероприятия в соответствии с действующим ветеринарным законодательством. Жилые дома не попадают в данный радиус. Призываем граждан избегать контакта с дикими животными. Также напоминаем, что все домашние и сельскохозяйственные животные должны быть зарегистрированы в Государственной ветеринарной службе и ежегодно прививаться против бешенства», - обратились к горожанам в Управлении ветеринарии Бурятии.Фото: Управление ветеринарии Бурятии