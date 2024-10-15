Происшествия 15.10.2024 в 09:47

В Бурятии школьный автобус врезался в дерево

В аварии пострадала находившаяся в салоне учительница
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии школьный автобус врезался в дерево
Фото: из архива «Номер один»
ДТП произошло днем 14 октября на 423-м км федеральной трассы «Байкал» в Прибайкальском районе. Как сообщили в МВД Бурятии, 65-летний водитель автобуса, ехавший из Улан-Удэ в Кабанский район после техосмотра, не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево.

В момент аварии в автобусе кроме водителя находились две молодые учительницы. Как уточняет вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», одна из них получила черепно-мозговую травму. После оказания помощи медики отпустили ее домой.
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